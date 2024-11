Ai Laghi di Sibari i corsi di avviamento alla canoa, riservati ai bambini ma anche ai principianti in età adulta.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Laghi di Sibari” in collaborazione con la Federazione italiana canoa e kayak, è curata sotto l’aspetto pratico dagli istruttori del Canoa Kayak Club di Reggio Calabria. Teatro delle lezioni, lo specchio d’acqua prospiciente il ristorante “La Darsena”, all’interno del porto turistico. «Si tratta – spiega il presidente di AssoLaghi, Luigi Guaragna – di appuntamenti che derivano dalla volontà di ravvivare e sostenere la naturale vocazione nautica del centro nautico. Già a Marzo i Laghi avevano ospitato i campionati regionali di canoa e kayak. Ora che le questioni legate alla navigabilità del canale Stombi sono in via di risoluzione, manifestazioni del genere rappresentano opportunità da cogliere per tornare a vivere ed a far rivivere con orgoglio la bellezza d questo lembo di Calabria».

Un invito condiviso con i tour operator ed i villaggi turistici del comprensorio sibarita, al quale Guaragna, con una nota a sua firma, ha lanciato l’appello a promuovere l’iniziativa tra i loro ospiti ed i turisti , «per valorizzare insieme, in rete e con spirito di collaborazione, le potenzialità del territorio». I corsi, iniziati a metà giugno, si tengono ogni settimana (nei giorni di venerdì, sabato e domenica) e si protrarranno fino alla fine di settembre. Ad essi si aggiunge la possibilità di programmare escursioni e – per i già praticanti – di noleggiare canoe. Alle attività è ammessa la partecipazione di adulti e bambini di almeno 7 anni, abili al nuoto.