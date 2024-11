L’effetto CR7 ha contagiato anche la Calabria. L’arrivo del fuoriclasse portoghese alla Juventus ha scatenato la passione dei tifosi bianconeri anche a migliaia di chilometri di distanza. E per celebrare l’acquisto di Cristiano Ronaldo una famiglia di Brancaleone, che non a caso di cognome fa “Cristiano”, ha deciso di regalarsi una Jeep personalizzata, acquistata presso una nota concessionaria di Roccella Jonica. Tutta la famiglia non si perde nemmeno una partita allo Stadium, abbonata di lungo corso non solo per le partite di Serie A, ma anche per la Champions League. Il tutto continuando a vivere a Brancaleone. Adesso con quella macchina, non passeranno inosservati.