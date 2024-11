Stamattina vi abbiamo raccontato di come mai prima di ora Cosenza e Sampdoria fossero vicine all’accordo per Gennaro Tutino. Dopo aver trovato l’accordo con il calciatore infatti, i doriani, con l’ultima offerta, si sono avvicinati molto alla valutazione di 5 milioni di euro data dal Cosenza a Tutino.

Inserimento del Sassuolo e sì del Cosenza

In tarda mattinata è arrivata, a sorpresa, il rilancio del Sassuolo per Tutino. I neroverdi, dopo aver mostrato nelle scorse settimane il loro gradimento, erano rimasti nelle retrovie in attesa di fare la loro mossa. Oggi hanno scoperto le carte: 5 milioni in un’unica soluzione al Cosenza per l’attaccante. E, ovviamente, i rossoblù avrebbero dato il loro assenso. Anche il contratto offerto a Tutino dal Sassuolo supera per durata ed economicamente quello della Sampdoria: quadriennale a poco meno di un milione di euro più bonus. A questo punto sarà decisiva quindi la volontà del calciatore che, ricordiamolo, ha già l’accordo con la Sampdoria da qualche settimana. Il blitz del Sassuolo potrebbe cambiare le carte in tavola?