Oggi alle 15.00 Piero Bria e Patrizia De Napoli commenteranno i risultati della calabresi di Serie B e C. Oltre ai calciatori di Reggina, Cosenza e Vibonese, in collegamento anche il dirigente Gianni Di Marzio e l'ex calciatore Gigi Simoni

Approfondimenti, dibattiti e servizi sul mondo del calcio professionistico con un occhio di riguardo alle squadre calabresi. Cosenza, Reggina, Crotone, Catanzaro e Vibonese, saranno al centro del dibattito portato avanti con Patrizia De Napoli e Piero Bria. Tutto pronto per la nuova puntata di Tuttigol, il format di approfondimento in onda ogni lunedì alle 15 su LaC Tv (replica ore 21.30).

Tuttigol, gli argomenti

Tanti ospiti anche nella puntata numero nove di Tuttigol in onda oggi, lunedì 22 novembre. Si parlerà del momento negativo del Crotone, sconfitto per la settima volta in campionato, del pareggio del Cosenza a Parma e del Ko casalingo della Reggina contro la Cremonese, spazio anche alle calabresi di Serie C. Spazio anche alla moviola, alle statistiche dei campionati e a tante altre curiosità.

Tuttigol, gli ospiti

In studio il giornalista de IlReggino Matteo Occhiuto, il calciatore della Vibonese Giorgio Tumbarello e l'allenatore Gianluca Gagliardi. In collegamento avremo il dirigente sportivo, ex allenatore del Cosenza Gianni Di Marzio e il calciatore della Reggina Daniele Liotti. Tramite Skype saranno ospiti, il centrocampista del Cosenza Alberto Gerbo, l'ex calciatore Gigi Simoni, l'allenatore Stefano De Angelis e l'ex arbitro federale Mario Russo.

Dove vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. Puoi vedere la trasmissione anche in streaming sulle nostre testate web e su www.lactv.it È attivo, inoltre, il servizio on demand per rivedere la trasmissione dove e quando vuoi. Basterà cliccare sul tasto rosso del tuo telecomando per accedere a tutti i contenuti on demand di LaC Play. Rivedi i programmi in onda con la funzione Restart e partecipa ai nostri sondaggi interattivi.