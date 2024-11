Oggi alle 15.00 Piero Bria e Patrizia De Napoli commenteranno le sconfitte di Cosenza, Crotone e Reggina e i risultati delle calabresi di Serie C. In collegamento i giornalisti di RadioRai e Gazzetta dello Sport

Ritorna oggi alle 15 su LaC Tv l'appuntamento settimanale con il format Tuttigol. Approfondimenti, dibattiti e servizi sul mondo del calcio professionistico con un occhio di riguardo alle squadre calabresi. Cosenza, Reggina, Crotone, Catanzaro e Vibonese, saranno al centro del dibattito portato avanti con Patrizia De Napoli e Piero Bria.

Anche nella puntata odierna saranno tanti gli ospiti. Per parlare del campionato cadetto in collegamento ci saranno il giornalista di Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà e il giornalista Rai, calabrese di nascita, Francesco Repice. Parleremo del libro "Spettatori" insieme all'autore Franco Dodaro. In studio il giornalista di Cosenza Channel Antonio Clausi e l'allenatore Gianluca Gagliardi. In collegamento tramite Skype il giornalista de IlReggino Matteo Occhiuto, per parlare del pesante ko della Reggina nella trasferta di Benevento.

