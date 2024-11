Approfondimenti, servizi e curiosità sul mondo del calcio professionistico con un occhio di riguardo alle squadre calabresi di Serie B e Serie C. Oggi doppio appuntamento con Tuttigol. La prima parte dalle ore 19 e successivamente dalle 21 in poi, dopo il Tg, sarà dedicato al calciomercato per raccontare - in tempo reale - acquisti e cessioni di Cosenza, Crotone, Reggina, Catanzaro e Vibonese. Ma non mancheranno le notizie più importanti di mercato anche per quanto riguarda le altre squadre professionistiche. Colelgato in diretta dall'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, l'inviato Antonio Alizzi. In studio, a commentare i movimenti in entrata e uscita, Piero Bria, Patrizia De Napoli e i loro ospiti. SEGUI QUI TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO NELLA LIVE AGGIORNATA

Gli ospiti

Tanti gli ospiti che parteciperanno a questo nuovo appuntamento di Tuttigol. Oltre ai costanti collegamenti con Antonio Alizzi da Milano, in studio avremo due giornalisti del nostro network: Antonio Clausi, di cosenzachannel.it e Matteo Occhiuto de ilReggino.it. Attraverso Skype ci saranno anche molti collegamenti. Tra gli ospiti che interverranno, gli allenatori Gianluca Savoldi e Gianluca Gagliardi, il direttore sportivo Mauro Meluso e, sempre collegati con Skype, i giornalisti Massimo Mitidieri e Leonardo La Cava.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.