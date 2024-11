Dalla serie A alla serie D. Appuntamento alle 18 su LaC Tv con la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà e Simona Ambusto

Torna oggi la 15esima puntata de “I fatti del pallone” che andrà in onda alle 18.00 in diretta (e in replica alle 23.00) su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Ospiti di Maurizio Insardà e Simona Ambusto, con la partecipazione di Franco Gagliardi, il tecnico del Catanzaro Davide Dionigi e l'attaccante del Crotone Federico Ricci. Oltre a Catanzaro e Crotone, si parlerà dei pareggi della Reggina e del Cosenza e della sconfitta del Rende.