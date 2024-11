Alla corte di Moriero sbarcano ufficialmente il centrocampista Maiorano, e gli attaccanti Silva Reis e Fofana

CATANZARO - Il Catanzaro cal un tris d'assi. Il club gialorosso ufficilizza gli ingaggi del centrocampista Stefano Maiorano, classe '86, ultima stagione al Messina; in attacco spazio ai coloured Diego Silva Reis, sudamericano classe '86, proveniente dal Prato (per lui annuale con opzione per il secondo) e Mohamed Fofana, francese classe '85, ultimi sei mesi alla Salernitana: quest'ultimo arriva in prestito dal Lanciano.