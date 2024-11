Il suo ingaggio arriva dopo la trattativa conclusa positivamente con il Parma per il difensore Gian Marco Ferrari

CROTONE - In casa Crotone sbarca l'esterno sinistro Bruno Martella. Arriva in Calabria via Sampadoria che lo ha ceduto a titolo definitivo al club pitagorico. Nell'ultima stagione Martella ha indossato la casacca nerazzurra del Pisa, in Lega Pro, dove ha collezionato 19 presenze.