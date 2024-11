La Reggina strappa in prestito dal Napoli Roberto Insigne, fratello minore del più noto Lorenzo. Attaccante di velocità, cerca la giusta consacrazione tra i professionisti. Nel frattempo sullo Stretto si spera ancora nel ripescaggio in serie B

REGGIO CALABRIA - Per gli addetti ai lavori è fuori dai giochi ma da via delle Industrie, quartier generale della Reggina, si spera ancora nel salto in serie B. Bacino d‘utenza, stadio, storicità e titoli sportivi pendono dalla parte del club amaranto. A remare contro la società di Lillo Foti solo il criterio legato all’illecito sportivo troppo recente sul quale tuttavia la Reggina punta ad una diversa interpretazione per centrare il ripescaggio tra i cadetti. I punti interrogativi lasceranno spazio alle certezze lunedì, nel frattempo la compagine dello Stretto sta costruendo un gruppo che possa ben figurare si in Lega Pro che in serie B. L’ingaggio di Insigne Junior, ultimo in ordine di tempo a vestire la maglia amaranto, lo conferma. Il fratello minore del più noto Lorenzo, si è trasferito in Calabria, via Napoli, con la formula del prestito. Roberto Insigne ricopre lo stesso ruolo del fratello. Un attaccante veloce e sgusciante che potrebbe trovare la giusta consacrazione tra i professionisti con Ciccio Cozza. Il trainer amaranto, tuttavia, spera in almeno altri due colpi in entrata al di la della categoria. Dal Bari, sempre in prestito, potrebbe arrivare a Reggio il centrocampista classe ’94 Giovanni Di Noia, mentre nel panorama degli svincolati di lusso, Lillo Foti potrebbe convincere l’ex esterno di Samp e Napoli, Daniele Mannini, a trasferirsi in riva allo Stretto. (ab)