Dal sogno alla realtà. L'ex attaccante del Modena torna a Catanzaro. Lì, dove nel 2009, era cominciata la sua carriera tra i professionisti. Contratto di due anni più altri due da dirigente

CATANZARO - Dal sogno alla realtà. Da un desiderio nato sui social ad una trattativa concreta chiusa nel migliore dei modi. Diomansy Kamarà è un giocatore del Catanzaro. I tifosi giallorossi sono riusciti nel loro intento. Avevano aperto una pagina Facebook "Riprendiamo Kamara" con oltre 12.000 iscritti per convincere l’attaccante a ritornare in Calabria. Migliaia i messaggi inviati all’ex giocatore del Modena mai dimenticato sui tre colli. E lui, evidentemente non ha mai dimenticato Catanzaro. La carriera dell'attaccante, cresciuto nel club parigino del Red Star, era decollata proprio in Calabria con la maglia delle aquile nel 1999, rimanendo due stagioni prima di passare alla società emiliana in serie A: gli ultimi tre anni li ha passati nella massima serie turca, all'Eskisehirspor. Torna sui tre colli da svincolato. Decisivo un incontro a Roma tra il giocatore, il presidente dell’Uesse Cosentino e il d.s. Ortoli: contratto biennale, con altri due anni da dirigente a fine carriera. Il giocatore si metterà a disposizione di mister Moriero il 2 agosto dopo aver rifinito la preparazione in Francia.