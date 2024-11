Nelle trattative di mercato saranno coinvolte tutte le categorie professionistiche e quindi, ovviamente, anche le tre squadre calabresi che militano in Serie B e C

Nelle scorse ore sono state annunciate le date del prossimo calciomercato dalla FIGC. Le date riguardano tutte le categorie professionistiche e quindi, ovviamente, anche Catanzaro e Cosenza in Serie B e Crotone in Serie C.

Calciomercato stop il 30 agosto

La prima finestra, quella estiva, aprirà il 1° luglio 2024 e terminerà venerdì 30 agosto. Con i comunicati di ieri sono state definite anche le date della finestra invernale. Il mercato di riparazione inizierà il 2 gennaio 2025 e si concluderà esattamente un mese dopo. Ovvero il 2 febbraio 2025.