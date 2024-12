I lupi del futsal hanno raccolto appena un punto nelle prime otto partite. Il match casalingo contro i marchigiani, quartultimi in classifica, è decisivo per il proseguo della stagione. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 7 dicembre

La Pirossigeno Cosenza ha, senza ombra di dubbio, deluso le aspettative in questa prima parte di stagione. Il bottino dei silani è misero: un punto in otto partite, quello del 4-4 casalingo contro la Came Treviso. Per il resto, sette sconfitte con 19 goal fatti e 41 subiti.

Le debacle che pesano di più sono sicuramente quelle contro le dirette concorrenti: gli zeri contro Benevento, Active Network e Manfredonia pesano come un macigno sulla stagione della truppa di Leo Tuoto.

Sabato al PalaCosentia arriva un’altra squadra in difficoltà: l’Italservice Pesaro. Battere i marchigiani potrebbe restituire un po’ di fiducia a Marchio e compagni dopo una serie di partite anche sfortunate.

L’ultimo esempio è stato proprio il recupero contro i campioni d’Italia del Meta Catania: la Pirossigeno ha giocato a viso aperto e rischiato di vincere ma, come accaduto in altre occasioni, i dettagli hanno fatto la differenza. L’errore di Del Ferraro sul 3-2 degli etnei è grossolano e ha tagliato le gambe ai lupi.

Tuoto si dice, però, fiducioso in vista dei prossimi impegni: «Non siamo fortunati, sia per i risultati che per gli infortuni, ma io posso dire bravissimi ai miei ragazzi. Quando i punti non arrivano è difficile psicologicamente giocare bene ed essere sciolti. Oggi però ci abbiamo messo il cuore, giocando di ripartenza e creando comunque diverse palle gol. Sono comunque molto soddisfatto e credo che il gruppo possa ripartire da questa prestazione».

In attesa di una reazione sul parquet, la società bruzia ha comunicato la separazione ufficiale con Jeferson Titon, che ha rescisso il contratto che lo legava ai rossoblù.