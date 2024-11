Dopo due amare trasferte, la Viola torna a giocare fra le mura amiche. I neroarancio giocheranno domani contro la Pontoni Monfalcone, che all'andata sconfisse Marchini e compagni al culmine di una gara decisa solo nell'overtime. Alla squadra di Bolignano serve solo la vittoria per alimentare le ormai residue chance di mantenere la categoria: a sei gare dalla fine, sono otto i punti di svantaggio dal quintultimo posto, occupato proprio dalla Falconstar, l'ultimo utile per evitare la retrocessione diretta.

Speranze neroarancio

Gli ultimi due ko contro Lumezzane e Orlandina hanno ridotto al lumicino le speranze della Viola, che ormai dovrebbe mettere a referto un vero e proprio miracolo sportivo per non scendere in Interregionale. Di contro, invece, ci sarà una Monfalcone reduce dal ko contro Mestre, appaiata in classifica a quota 20 insieme a Virtus Ragusa e Crema, ma quintultima per differenza canestri negli scontri diretti. I friulani non vincono dallo scorso 26 febbraio, quando piegarono a domicilio la Green Basket Palermo. Al PalaCalafiore palla a due alle ore 19.