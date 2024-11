Domenico Tedesco, originario della provincia di Cosenza, sarà il nuovo commissario tecnico del Belgio. Il tecnico, nato a Corigliano Rossano il 12 settembre del 1985, è attualmente alla guida del Lipsia, una delle formazioni più forti della Bundesliga. In passato ha allenato anche lo Schalke 04.

Una volta risolto le questioni con il Lipsia, la Federazione del Belgio sarà pronta ad annunciare il nuovo allenatore, proprio un trainer cosentino che in Germania ha costruito la sua brillante carriera, rendendolo noto al calcio mondiale. Tedesco, dunque, sarà chiamato ad allenare giocatori del calibro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

La carriera di Tedesco

Dopo aver svolto la sua carriera di calciatore con la maglia dell’ASV Aichwald, nel gennaio del 2008 inizia ad allenare, parallelamente al ruolo di giocatore, la formazione giovanile del club. Ma dopo sei mesi viene ingaggiato per la stessa mansione dallo Stoccarda, restandovi per sette anni. Successivamente passa all’Hoffenheim.

L’8 marzo 2017 Domenico Tedesco viene assunto come allenatore dall’Erzgebirge Aue, in 2. Bundesliga, che era a un passo dalla retrocessione. Con Tedesco in panchina, la squadra comincia a collezionare una serie di risultati positivi, che le permettono di raggiungere il 14º posto in classifica e la conseguente salvezza. Infine le esperienze con lo Schalke 04 e lo Spartak Mosca. E oggi il Lipsia.