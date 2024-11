Sarà una partita delicata quella in programma sabato prossimo alle 20.30 allo stadio Zini e l’Aia ha deciso di mandare un nome importante

Una vera e propria battaglia quella che il Catanzaro dovrà affrontare allo stadio Zini contro la Cremonese. La gara valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B è in programma sabato 25 maggio alle 20.30. Ieri le Aquile sono riuscite ad agguantare il pareggio dopo il doppio svantaggio in un match carico di emozioni dove nel finale sono andate addirittura vicinissime al trionfo.

Sarà una partita delicata quella di sabato prossimo e l’Aia ha deciso di mandare un nome importante. Infatti a dirigere Cremonese-Catanzaro sarà l’internazionale Maurizio Mariani di Aprilia coadiuvato da Davide Imperiale di Genova e Marco Scatragli di Arezzo. Il IV uomo sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta. In sala VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo e il suo assistente Giacomo Paganessi di Bergamo.

Anche per l’altra semifinale, Venezia-Palermo, è stato designato un arbitro internazionale. Si tratta di Luca Pairetto della sezione di Nichelino.