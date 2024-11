Il Melito torna da Rosarno con un nulla di fatto, rimediando una sconfitta per 2-0 che, però, non deve ingannare. La formazione gialloblù, infatti, è sempre stata in partita mettendo anche in difficoltà la Virtus Rosarno in alcune circostanze. L'inerzia però non è stata a favore fin dall'inizio, con il gol a freddo (dopo cinque minuti) di Acosta su calcio d'angolo battuto da Esperon. Nella ripresa i padroni di casa rimangono i dieci ma i ragazzi di mister Cormaci non riescono ad approfittarne pienamente. Il 2-0 arriva con il nuovo entrato Pertierra che, di tap in, conclude un contropiede.

Le parole di Cormaci

Nel post gara, ai nostri microfoni, ha parlato mister Cormaci: Secondo me in molti tratti della gara abbiamo prodotto gioco ma, negli ultimi sedici metri, ci è mancata la giusta scelta e il giusto passaggio, di conseguenza abbiamo concluso poco ma è stato anche bravo Stillitano a sventare due importanti occasioni nostre nel primo tempo. nella ripresa abbiamo concesso qualche contropiede di troppo e abbiamo subito il 2-0. Sotto l'aspetto del gioco però non ci possiamo lamentare perché sapevamo di affrontare una Virtus Rosarno assetata di punti». E ancora: «Certamente potevamo portare a casa qualcosa in più con un pizzico di fortuna, ma il risultato non deve ingannare perché si può pensare che la Virtus Rosarno ci abbia surclassato ma non è stato così. Noi comunque dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita e fare subito punti, perché attualmente siamo nella bassa classifica e per una squadra come la nostra, costruita per fare i playoff, non deve accadere».