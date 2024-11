A Barcellona Pozzo di Gotto i rossoneri scendono in campo senza allenatore: in panchina c'è il preparatore dei portieri Riccio. I Lupi del Pollino giocano però una buona partita e nel finale sfiorano il colpaccio

Pari a reti inviolate tra la Nuova Igea Virtus e il Castrovillari, quest’ultimo ancora con la pratica di adozione tecnica non definita. I rossoneri affrontano la delicata sfida senza una vera conduzione tecnica, in panchina ancora il preparatore dei portieri Emilio Riccio, il presunto candidato Giovanni Campanella anche oggi in tribuna insieme all’altro indiziato Giuseppe Donato che dovrebbe essere il preparatore atletico. Ultimi nodi da sciogliere, dunque, presumibilmente entro fine settimana in attesa della gara interna di domenica prossima contro l’LFA di Reggio Calabria. La gara di oggi, a consuntivo, sostanzialmente rispecchia i valori espressi, al netto delle varie occasioni dall’una e dall’altra. La squadra siciliana di mister Di Gaetano sfiora più volte il vantaggio ma il Castrovillari, nel finale, spreca il colpaccio in contropiede.

Primo tempo

Al 5’ Patitucci blocca una conclusione di Cannistrà su assist di De Gaetano. Replica rossonera la 13’ con Varela, ma Staropoli si fa trovare pronto. Si danna Cannistrà alla ricerca del pertugio giusto, quasi ci riesce su traversone di Antonino Isgrò. Lo stesso Isgrò tenta gli assoli di cui è dotato e dopo una serie di dribbling vede la palla terminare a pochi centimetri dall’incrocio. Vicino alla marcatura il Castrovillari a 3 minuti dalla fine della prima frazione con punizione di Romero, l’estremo siciliano vola a negargli la gioia della rete.

Secondo tempo

Avvio di ripresa a testa bassa per i siciliani, a capo della brigata il solito Isgrò che confeziona assist e conclusioni. Al 52’ Cannistrà per poco non realizza, su respinta di Patitucci Trovato cicca. Spreca un’occasione d’ora il Castrovillari con Teyou al minuto 56 che si invola verso l’area avversaria, lo stesso attaccante si divora letteralmente la rete. Poco dopo, ancora rossoneri a un passo dal gol: Varela conclude, Staropoli risponde e sulla ribattuta Romeo manda alto. Giro di valzer dalle panchine, Mister Di Gaetano manda dentro Locantro, Schinnea e Abbate con l’intenzione di aumentare la pressione nella metà campo avversaria, ben organizzati i giovanotti rossoneri che non lasciano spazi. All’83’ la più grande recriminazione per i siciliani quando una conclusione di neo entrato Aveni colpisce la traversa. Al 90’ il Castrovillari spreca quello che poteva essere il colpo della giornata, Varela salta Staropoli e conclude, Filosa la salva sulla linea.

Il tabellino

IGEA VIRTUS (3-4-2-1): Staropoli; Filosa, Moi, Triolo (79' Nunez); Franchina (82' Aveni), Biondo, Trovato (69' Abbate), Cannistrà (59' Locantro); Isgrò (59' Schinnea), De Gaetano; Longo. A disp.: La Rosa, Russo, Leone, Distefano. All. Di Gaetano.

CASTROVILLARI: Patitucci; Giacalone (67' Andreassi), Abbenante (76' Olivieri), Aceto, Alfano, Atteo, Romeo, Djawara (84' Serafino), Varela, Teyou, Scognamiglio (68' Festa). A disp.: Aprile, Toziano, Figliuzzi, Cosenza, Bonfiglio. All. Riccio.

ARBITRO: Falleni di Livorno (Palermo-Perlamagna).

NOTE: Ammoniti: Trovato, Moi, Biondo (I), Djawara, Abbenante, Teyou, Alfano (C)