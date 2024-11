I pitagorici si sono aggiudicati le prestazioni sportive del jolly difensivo che arriva dalla Lucchese. Anche le aquile puntellano la difesa: il 23enne siciliano nell'ultima stagione ha vestito la casacca del Cesena, 20 presenze e un gol per lui

Non è ancora da considerarsi chiuso il calciomercato di Catanzaro e Crotone. Le due società calabresi, che si apprestano a disputare il prossimo campionato di Sere C, stanno costruendo due degli organici più forti del torneo e, senza ombra di dubbio, sono tra le favorite per il salto di categoria.

Arriva dalla Juventus il nuovo rinforzo per la difesa delle Aquile: si tratta del centrale 23enne Erasmo Mulè, siciliano di Alcamo e cresciuto calcisticamente nel Palermo. Nella ultima stagione Mulè ha vestito la maglia del Cesena, con 20 presenze complessive e un gol. Nella sua carriera tra i professionisti ha giocato anche col Trapani, con cui ha conquistato una promozione in serie B, con la Juventus U23 e con la Juve Stabia. Mulè arriva sui Tre colli con la formula del prestito secco.

Papini al Crotone

Il Crotone ha chiuso con la Lucchese per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Papini. Ventitré anni da compiere il prossimo 24 novembre, Papini è un vero e proprio jolly difensivo capace di agire sia da terzino, a destra e a sinistra, che centralmente.

Il neo calciatore pitagorico ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno , alla presenza del dg Raffaele Vrenna e del ds Fabio Massimo Conti, e da oggi sarà al servizio degli squali e di mister Lerda.