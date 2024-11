Il Pisa - capolista in Serie B - è guidato da un allenatore che a Reggio Calabria conoscono molto bene. Pippo Inzaghi, infatti, è in cima al campionato cadetto con 11 punti in cinque partite, 10 goal fatti e 6 subiti. Una squadra che diverte e si diverte, valorizzando al massimo tutti gli elementi offensivi. Non è un caso che Nicholas Bonfanti sia il capocannoniere con quattro goal e che Matteo Tramoni abbia già realizzato due assist e altrettante marcature, mettendosi finalmente alle spalle il brutto infortunio al crociato di un anno fa.

Il valore di Pippo Inzaghi nella seconda serie italiana non lo scopriamo di certo oggi. Al di là della sfortunata esperienza a Brescia, Inzaghi in B ha sempre ottenuto grandi risultati. Semifinale play-off con il neopromosso Venezia nella stagione 2017-2018, promozione con il Benevento nel 2020 e settimo posto con la Reggina nel '22-23 nonostante cinque punti di penalizzazione.

L'anno a Reggio Calabria iniziò molto bene, con una prima parte di stagione ad altissimi livelli e chiusa nelle posizioni di vertice. Il calo primaverile e la pesante penalizzazione - inizialmente di sette punti, poi ridotta a cinque - non hanno però scoraggiato gli amaranto. Settimo posto e play-off, dove vengono eliminati al primo turno dalla sorpresa Sudtirol. Il resto, purtroppo, è storia: la società lo conferma ma poi è costretto a lasciare a causa della mancata iscrizione della Reggina alla stagione '23-24.

Ora, sotto la Torre, Pippo Inzaghi sta finalmente ritrovando fiducia ed entusiasmo. L'esperienza in A a Salerno è stata (e non solo per colpa sua) molto negativa - per cui era doveroso un altro passo indietro, nella categoria che ha già dimostrato di saper governare. La proprietà capitanata dal business russo-americano Alexander Knaster è molto ambiziosa e gli ha costruito una squadra esperta e fatta a misura per il suo sistema di gioco molto propositivo.

In pochi si aspettavano un Pisa così in alto dopo cinque giornate - vista la presenza di squadre come Cremonese, Palermo, Sampdoria e Sassuolo - ma un occhio attento si sarebbe già dovuto accorgere del potenziale di questa rosa. Pippo Inzaghi è stato, finora, molto abile nell'inculcare i suoi dettami tattici e tenere alta la concentrazione all'interno del gruppo, nonostante un calciomercato a rilento.