C’è chi la definisce lotteria, ma è indubbio che i play off di Serie C sono una tra le fasi certamente più avvincenti ed imprevedibili tra i campionati professionistici. Ecco accoppiamenti e regolamento

Dopo l’ultima giornata di campionato disputata ieri dal girone meridionale del Crotone (ieri a riposo con il Monopoli per la nota esclusione di Taranto e Turris), è ora possibile ricostruire il lungo e, per certi versi, intricato calendario dei play off per decretare, dopo la promozione diretta in serie cadetta di Padova, Virtus Entella ed Avellino che hanno vinto i rispettivi gironi, l’unica altra promossa in serie B che sarà la vincente della finale, con andata e ritorno, che si disputerà tra il 2 ed il 7 di giugno.

Sono 28 le squadre in gioco: c’è, da quando è stata istituita questa formula, chi la definisce una vera e propria lotteria: ma c’è chi deve anche ammettere che i play off di Serie C sono una tra le fasi certamente più avvincenti e imprevedibili tra i campionati professionistici. Il torneo prenderà il via domenica 4 maggio con la fase direttamente connessa ai gironi.

Il Crotone, che attende di conoscere chi affrontare tra Giugliano (decimo alla fine del campionato), Juventus Next Gen (nona) o, molto più probabilmente, Potenza (settimo) o Picerno, si dice pronto a voler giocare tutta la lunga maratona di più di un mese di gare (otto saranno qualora riuscisse ad arrivare in fondo), che potrà diventare un vero e proprio tabellone solo nella seconda fase nazionale che prevede ben due sorteggi. Iniziamo dunque a dettagliare tutta la composizione delle sfide con relativo regolamento.

Fase a gironi:

Primo turno preliminare con gara secca, in caso di parità, passa la meglio classificata (indicata a fianco sinistro) gare che si disputeranno il 4 maggio prossimo

Girone A

5) Renate vs 10) Arzignano

6) Giana Erminio vs 9) Virtus Verona

7) Trento vs 8) Atalanta U23

Girone B

5) Arezzo vs 11) Gubbio

6) Vis Pesaro vs 10) Pontedera

7) Pineto vs 8) Pianese

Girone C

5) Catania vs 10) Giugliano

6) Benevento vs 9) Juventus Next Gen

7) Potenza vs 8) Picerno

Il 7 maggio invece si disputeranno, sempre con gara secca in casa della migliore classificata, i confronti del secondo turno a gironi: la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata; le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata tra le due, come di seguito accoppiate alle quarte classificate dei vari gironi:

Girone A

4) Albinoleffe vs vincente primo turno peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

Girone B

4) Pescara vs vincente peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

Girone C

4) Crotone vs vincente primo turno peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

PRIMO TURNO NAZIONALE (con gare di andata e ritorno previste per l’11 ed il 14 maggio pp.vv. dove entrano in gioco per la prima volta in tabellone le terze classificate e la vincente della Coppa Italia, il Rimini)



3) Feralpisalò contro qualificata

3) Torres contro qualificata

3) Monopoli contro qualificata

Rimini (vincente Coppa Italia) contro qualificata

Migliore classificata dei turni di girone contro qualificata

Accoppiamenti definiti con sorteggio e teste di serie.

SECONDO TURNO NAZIONALE (con gare di andata e ritorno previste per l’18 ed il 21 maggio pp.vv. dove entrano le seconde classificate dei tre gironi)

2) Vicenza contro qualificata

2) Ternana contro qualificata

2) Audace Cerignola contro qualificata

Migliore classificata primo turno Nazionale contro qualificata

Accoppiamenti definiti con sorteggio con teste di serie.

FINAL FOUR

Semifinali e finale si giocano il 25 ed il 28 maggio pp.vv. con andata e ritorno tra le 4 qualificate dal Secondo turno Nazionale. Gli accoppiamenti sono definiti con sorteggio integrale. In caso di parità si va ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025