L’eterno Leto Russo Cataldo, per tutti Aldo, nasce a Cirò Marina il 6 febbraio 1974 e più della metà della sua vita l’ha dedicata al calcio.

Per tutti però arriva il tempo in cui bisogna fermarsi, anche per i campioni delle più grandi squadra di calcio. Oggi, alle 15:30, sarà l’ultima partita in cui l’immenso centrocampista del Cirò Marina scenderà in campo da giocatore.

51 anni, da sempre appassionato di calcio. Passione che ha trasferito ai figli Guido e Giuseppe, entrambi calciatori, e alla moglie Alessandra che lo ha sempre seguito e supportato durante la sua lunga e lungimirante carriera.

Tante le partite fatte, lui sempre centrale e protagonista, in campo e nello spogliatoio. Ha giocato nelle giovanili del Napoli, nel Cosenza giovanile ed in prima squadra dove ha esordito in Serie B ed ha vinto il trofeo di primavera col titolo di miglior giocatore al torneo di Viareggio.

Ha poi giocato nel Messina sempre in B, mentre con la Ternana ed il Fasano ha collezionato successi in serie C.

Lunghe le militanze anche in serie D e categorie minori: Rapallo, Cirò Marina, Rossanese, Crucolese, Sambiase e Silana.

Una decisione presa la scorsa settimana dopo una lunga riflessione e comunicata ufficialmente alla squadra di cui è giocatore e dirigente, il Cirò Marina.

Quanti lo conoscono affermano che è stato stato un viaggio meraviglioso. La sua tenacia e determinazione hanno fatto si che ancora oggi, all’età di 51 anni, Aldo rappresenti per tutti un punto di riferimento e fondamentale per il gioco della squadra.

Ora la decisione di lasciare definitamente il calcio giocato dopo poco più di 30 anni di carriera. Ma tutti sanno, e lui per primo, che non riuscirà a stare lontano dai terreni di gioco ed è per questo che la prima squadra locale lo ha inserito nella dirigenza.

Non termina qui dunque la sua carriera, proseguirà in altre vesti ma con la stessa passione e determinazione di sempre.

La città di Cirò Marina e non solo si prepara così a salutare e ringraziare Aldo il calciatore. Nella speranza e nell’augurio che la sua carriera sia ancora più rosea negli anni che verranno.