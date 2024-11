Una vittoria roboante, decisa e di forza quella della Vigor Lamezia che dopo due pareggi consecutivi ritrova la vittoria e lo fa convincendo, in casa della Palmese: 0-3 il risultato finale e maturato interamente nella ripresa. Il tutto si sblocca con una magistrale punizione di Curcio da molto lontano (forse anche con qualche complicità della difesa e del portiere di casa) mentre, il raddoppio, è a firma di Spanò che concretizza al meglio un corner dalla sinistra. In pieno recupero il tris è firmato Franco Padin. Con questi 3 punti la squadra di mister Fanello ritorna prepotentemente in scia alla Reggioravagnese, distante solo due lunghezze.

Le parole di Fanello

Un successo che convince dunque e che spazza via i due pareggi consecutivi. Ecco le parole di mister Fanello: «Partita difficile contro una squadra organizzata, e questo lo dico da tempo. Inoltre la Palmese è allenata, a mio avviso, da uno dei migliori tecnici della categoria e lo si è visto per come si è espressa in campo non solo oggi, ma anche in precedenza. Ciò vuol dire che si lavora bene in settimana». Sul match: «In queste partite difficili l'unico modo per poterle sbloccare è proprio su calcio da fermo e stavolta, rispetto alla volta scorsa, ci è andata bene. Credo comunque che alla fine abbiamo meritato di vincere considerando le parecchie transizioni offensive create ma che potevamo essere finalizzate meglio. Sappiamo quale è il nostro obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo. Quanto alla Palmese, è una squadra che gioca bene a calcio e penso che ce la ritroveremo ai piani alti della classifica per parecchio tempo». Nel prossimo turno la compagine vigorina ospiterà il Rende ultimo in classifica.