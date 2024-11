Il team guidato dal professor Muzzupappa punta a migliorare il quarto posto dello scorso anno

Punta a migliorare il quarto posto ottenuto nella passata stagione sportiva il team del reparto corse dell’Università della Calabria. La nuova monoposto, chiamata Ares, è stata presentata ufficialmente nel corso di una manifestazione organizzata al Teatro Auditorium alla quale è intervenuto anche il rettore Gino Crisci.

Debutto in pista il 19 luglio a Varano

Si riparte con una nuova vettura, un concentrato di alta tecnologia, interamente riprogettata. Con l’ausilio di innovative soluzioni anche di tipo aereodinamico, sono stati sensibilmente migliorati consumi e prestazioni. Il telaio è molto più leggero e scattante, il motore può contare su una potenza di oltre 104 cavalli in grado di raggiungere i 220 km/h. Anche l’estetica è stata curata nei minimi dettagli grazie alla collaborazione di un designer. L’esordio nella formula ATA organizzata dalla SAE (Society of Automotive Engineers), l’equivalente della Formula 1, riservata ai team universitari di tutto il mondo, alla quale l’ateneo di Arcavacata partecipa per la settima volta, è fissato per il 19 luglio a Varano, nel parmense. Alla competizione, articolata in diverse tappe nei cinque continenti, prendono parte nel complesso 50 atenei.

Muzzupappa fiducioso: «Siamo competitivi»

«Siamo partiti da un foglio bianco - ha detto il professor Maurizio Muzzupappa, responsabile del progetto - e abbiamo realizzato una nuova vettura competitiva e innovativa. Non dico che partiamo favoriti – ha sostenuto - ma certamente i test compiuti in questi ultimi giorni ci confortano». Una delle sfide già vinte è quella di essere riusciti ad alleggerire in maniera notevole il peso del prototipo. Quello attuale consiste in appena 26 chilogrammi, ben dieci in meno rispetto alla precedente versione.

Le caratteristiche tecniche del prototipo

«Abbiamo rielaborato completamente il motore – spiega Francesco Ingegnere, team leader del reparto corse - Il nuovo treno di ingranaggi è più idoneo per l’assetto di gara. La coppa olio è stata ridisegnata seguendo una geometria innovativa, consentendoci di rivoluzionare il sistema di lubrificazione. Abbiamo adottato il sistema del cambio al volante, tra i più performanti e che può fare la differenza rispetto alle altre università». Unical Reparto Corse è un progetto del dipartimento di ingegneria meccanica energetica e gestionale dell’ Università della Calabria, nato nel 2005 con l’idea di creare un gruppo di studenti accomunati dalla passione per le competizioni automobilistiche e la voglia di progettare e costruire un prototipo di vettura da competizione.

Salvatore Bruno