Il centrocampista è stato colpito in uno scontro di gioco durante l’amichevole giocata ieri dai giallorossi con il Napoli. Ecco la nota della società di Noto

Brutta notizia in casa Catanzaro Calcio. Durante l'amichevole di ieri contro il Napoli, il centrocampista Marco Pompetti ha subito un infortunio alla tibia sinistra. A seguito di uno scontro di gioco, è stata diagnosticata una frattura lievemente scomposta del terzo distale della tibia.

Il giocatore è stato prontamente soccorso dallo staff medico del Catanzaro e trasportato in una struttura sanitaria nelle vicinanze per le necessarie valutazioni. Dopo gli accertamenti, è stato stabilito che Pompetti dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, previsto per domani, a cura del professor Francesco Benazzo.

