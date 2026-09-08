Migliaia di persone al Parco nella serata che ha confermato il sostegno incondizionato della tifoseria alla squadra di Noto, Gorgone e Iemmello

Serata di forte adesione popolare, quella che ha segnato la presentazione

ufficiale dell'US Catanzaro 2026-2027 alla città. In migliaia erano presenti al Parco della Biodiversità e tantissimi altri dall'Italia e dall'estero hanno seguito la diretta del Network LAC, media partner della nuova stagione giallorossa e presente in forze con truck (studio-regia mobile), giornalisti, tecnici e la presentatrice della serata, Simona Palaia.

Zero punti, tre sconfitte e sempre li a sostenere la squadra.

Uno dei tanti tifosi presenti

«La nostra fede è grande – dice uno dei tanti tifosi presenti mentre cerca di rintracciare la moglie tra la folla – l'attaccamento alla squadra non si può discutere, bisogna andare avanti, tifare sempre, sostenere la squadra»

Dai ragazzi del vivaio alla prima squadra tutti i tesserati sono via via sfilati sul palco accolti dagli applausi convinti dei tifosi.

Bignotti

«Sì, è un’ atmosfera fantastica – ha detto il Direttore Generale Nicola Bignotti- i nostri tifosi sono tantissimi, ancora una volta hanno dimostrato il grande attaccamento che per la squadra e per i colori giallorossi».

Se il tecnico Gorgone si è detto mortificato per i primi risultati, il presidente Noto è stato decisamente ottimista. «Abbiamo fatto tre partite

Noto

dove meritavamo almeno il pareggio – ha aggiunto il massimo dirigente – Io parlavo col mister che se fosse finita 0-0 a Bolzano sarei stato arrabbiato lo stesso, cioè voglio dire meritavamo molto di più. Ma ci sono tutte le attenuanti, calciatori infortunati, altri con scarsa condizione fisica. Il nostro campionato inizia sabato contro la Carrarese – ha concluso Noto – anche in un mezzo Ceravolo sarà necessario tornare alla vittoria. Credo che faremo sicuramente un buon campionato».