Federico Bonini è un nuovo giocatore del Catanzaro. Il difensore 23enne arriva dalla Virtus Entella a titolo definitivo con un contratto che prevede la sua permanenza nel capoluogo di regione per i prossimi 4 anni. Anche se ancora giovanissimo Boninni ha collezionato oltre 100 presenze in Serie C, 10 presenze in Serie B e una in Serie A con il Bologna.

Mentre sembra essere questione di ore per chiudere la pratica Mattia Compagnon. L’ala 22enne che nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze con la FeralpiSalò mettendo a segno 5 reti è di proprietà della Juventus. La formula adottata sarebbe un prestito con diritto riscatto e contro riscatto per la società bianconera.