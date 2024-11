Si è concluso con una fumata nera il meeting tra il presidente del Catanzaro Floriano Noto e l'allenatore Vincenzo Vivarini. Da quanto si apprende il mister che ha fatto tornare a volare alto le Aquile avrebbe palesato la sua volontà di andare via. Le cronache sportive della città del Doge questa mattina hanno dato come certa l'operazione che condurrebbe Vivarini a Venezia ma, a seguito di alcuni aggiornamenti, i lagunari avrebbero sondato anche la pista Eusebio di Francesco, neoretrocesso in B con il Frosinone, e le voci si fanno sempre più insistenti. E di conseguenza proprio la società ciociara, che punta a una risalita celere in massima serie, avrebbe contattato Vivarini e gli avrebbe proposto un'offerta allettante.

Ora sta proprio a Noto capire come risolvere la situazione, magari riuscendo a proporre al tecnico abruzzese un'alternativa valida al Frosinone anche perché l'ambiente giallorosso, dopo la spettacolare annata fatta, è carico e ambizioso. È tutto nelle mani del presidente che negli ultimi anni è riuscito a stupire e a riportare il Catanzaro nel calcio che conta, perché come si è visto in diverse occasioni è proprio lui a essere il primo tifoso giallorosso e con certezza vuole continuare a far emozionare e ad emozionarsi.