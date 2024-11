Buone notizie in casa Catanzaro. Iemmello è tornato, si è allenato col gruppo e ha disputato anche la classica partitella di fine seduta. Il tutto lascia ben sperare in vista della prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie B che si terrà allo stadio Nicola Ceravolo il prossimo venerdì 12 gennaio contro il Lecco alle 20.30. Il capitano serve come il pane a una squadra che non ha concluso particolarmente bene il 2023.

Ma a ogni notizia positiva ne segue un’altra non troppo bella. Il regista di centrocampo Andrea Ghion, imprescindibile per il gioco di Vivarini, è out a causa di un problema al flessore della coscia sinistra e, a meno di miracoli, salterà la gara contro la compagine lombarda. Al suo posto comunque il tecnico ha una vasta scelta in quanto ha a disposizione tre giocatori (Pompetti, Pontisso e Verna) per i due posti in mediana. In infermeria anche Brignola che pero sembra stia recuperando dal problema al polpaccio che lo affligge da qualche giorno.