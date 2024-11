In vista del match contro il Lecco il tecnico delle Aquile non potrà però contare su Andrea Ghion per il quale gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare

Buone notizie per il Catanzaro in vista del match di venerdì contro il Lecco. In casa giallorossa hanno recuperato pienamente dalle rispettive problematiche di natura fisica e sono tornati a disposizione del tecnico Vincenzo Vivarini i calciatori Pietro Iemmello, Alfredo Donnarumma e Dimo Krastev. A comunicarlo è stata la stessa società giallorossa attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

Al termine dell’allenamento odierno, svolto sul terreno dello stadio “Ceravolo”, gli staff sanitario e tecnico rendono nota la situazione dei quattro infortunati: Davide Veroli è sulla via del pieno recupero, Kevin Miranda ha subito una distorsione alla caviglia e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni così come quelle di Enrico Brignola, fermato da un affaticamento muscolare, mentre si prospettano più lunghi i tempi di recupero per Andrea Ghion, per il quale gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare che prevede tempi di recupero fino a quaranta giorni.

Mario Situm, che ha preso parte all’allenamento odierno, non è stato impiegato nel corso della partitella a titolo precauzionale, per un fastidio alla spalla.