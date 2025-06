Giacomo Quagliata non resterà al Catanzaro. Come riportato dalla Gazzetta del Sud, il club giallorosso ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul terzino sinistro di proprietà della Cremonese. Alla base della scelta ci sarebbe la clausola da un milione di euro, ritenuta troppo alta dalla dirigenza calabrese. Il giocatore farà quindi ritorno in grigiorosso, almeno per il momento.

Il Catanzaro, però, non ha chiuso del tutto la porta. Resta infatti viva l’ipotesi di un nuovo prestito, oppure di una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo a cifre più contenute. Una mossa che potrebbe convenire anche alla Cremonese, fresca di promozione in Serie A e con una rosa da rinforzare per la massima serie. Proprio per questo, Quagliata – che già nella prima metà della stagione ha trovato poco spazio con Stroppa – potrebbe finire ai margini del progetto tecnico. La volontà del calciatore, che punta a giocare con continuità, potrebbe fare la differenza nella trattativa.

Intanto, in casa Catanzaro si apre una fase decisiva per il futuro del club. Da oggi prenderanno il via i vertici tra il presidente Floriano Noto, il direttore sportivo Ciro Polito e l’allenatore Fabio Caserta. In ballo c’è la programmazione della prossima stagione e non si esclude un nuovo ribaltone, il terzo negli ultimi tre anni. Le percentuali di conferma del tandem Polito-Caserta sembrano in calo, nonostante il buon rendimento ottenuto sul campo.