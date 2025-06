I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il futuro della dirigenza e della panchina in casa Catanzaro, dove potrebbe verificarsi la terza rivoluzione in tre anni.

Due anni di Serie B, due semifinali playoff ma con due direttori sportivi e due allenatori diversi. E quest’estate potrebbe esserci la terza rivoluzione calcistica a Catanzaro. Ebbene sì, a fine playoff tutto lasciava presagire che nella prossima annata in cadetteria la compagine calabrese avrebbe proseguito con il tandem Cirò Polito-Fabio Caserta rispettivamente in tribuna e in panchina, ma ora sembra sempre più lontana questa via da percorrere.

La bomba è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport, e la firma del giornale rosa Nicola Binda, durante la trasmissione sportiva di LaC 11 in Campo ha confermato e spiegato cosa sta accadendo in casa giallorossa: «Giovedì sarà il giorno decisivo poiché in programma c'è la riunione per pianificare la prossima stagione. Poi la società, con a capo il presidente Floriano Noto, passerà alla conferma o meno delle figure principali come il direttore sportivo Polito e mister Caserta. Una volta fatto questo la dirigenza giallorossa farà un bilancio sia con Polito che con Caserta e ascolterà le loro richieste. Se i discorsi combaciano allora si potrà andare avanti insieme, se invece ci sarà diversità di vedute si andrà verso l'interruzione del rapporto. Se qualche settimana fa pensavo a una conferma del 90% dei due, adesso mi sento di abbassare leggermente le percentuali».

Insomma si va verso una terza rivoluzione in tre anni per l’Us Catanzaro. Ma bisogna comunque attendere quale sarà l’esito degli incontri che si terranno nei prossimi giorni.