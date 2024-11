Con certezza Giuseppe Ambrosino non disputerà il primo turno dei playoff che il Catanzaro dovrà affrontare il prossimo 18 maggio tra le mura amiche del Ceravolo in gara secca. L’attaccante partenopeo è stato costretto a lasciare il campo durante il rocambolesco match che il primo maggio le Aquile hanno disputato in casa contro il Venezia. L’Us Catanzaro questa mattina ha comunicato che «gli esami strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Giuseppe Ambrosino hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimbranoso della coscia destra con parziale interessamento dell’aponeurosi», e che «il recupero è previsto in 30/40 giorni».