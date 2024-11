La settimana che stiamo per vivere sarà intensa in casa Aquile. Resta tutto tranquillo per quanto riguarda la pratica Vivarini che ha ancora un anno di contratto che lo lega alla panchina giallorossa

Continuare è meglio che rifondare, questo è il pensiero comune degli affezionati ai colori giallorossi in Calabria. Il Catanzaro, dopo la spettacolare stagione messa ormai in archivio, si appresta a ripartire in vista della prossima annata calcistica.

La settimana che stiamo per vivere sarà intensa in casa Aquile. Nei prossimi giorni si dovrebbero risolvere le questioni relative ai direttori. Il dg Foresti e il ds Magalini, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, da quanto si apprende, sembra siano sempre più vicini al rinnovo. Resta tutto tranquillo per quanto riguarda la questione Vivarini che ha ancora un anno di contratto che lo lega alla panchina giallorossa e che quindi partirebbe solo in caso di proposte realmente importati.

Per quanto riguarda la rosa, se Magalini dovesse essere riconfermato, avrà tanto da lavorare. In primis per trattenere i giocatori più rappresentativi, uno su tutti Vandeputte che interessa anche a squadre di A quali Torino e Lecce. Ma il belga, che secondo l’accreditato portale online Transfermarkt.it avrebbe un valore di mercato di 3,5 milioni di euro, ha un altro anno di contratto e, come nel caso del mister, andrebbe via solo a seguito di proposte intriganti e importanti.

Discorso diverso per i tanti giovani che erano in prestito e sono praticamente tutti tornati nei club di appartenenza. Ghion e D’Andrea, di proprietà del Sassuolo, con molta probabilità l’anno prossimo affronteranno il Catanzaro da avversari restando in terra emiliana. Le uniche operazioni realmente fattibili, perlopiù in prestito, sono quelle relative ad Ambrosino e Veroli.

Il primo, attaccante classe 2003, è sicuramente un ragazzo di grandi prospettive e Vivarini, soprattutto nelle ultime partite della stagione regolare, lo ha schierato anche titolare dal primo minuto. Il nazionale under 21 di proprietà del Napoli potrebbe restare un altro anno in prestito. Mentre per quanto riguarda Veroli, difensore coetaneo del partenopeo di proprietà del Cagliari, che ha raccolto 26 presenze durante l’annata in B, la società sarebbe interessata all’acquisto.