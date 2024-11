VIDEO | Sono solo cinque i punti che separano le Aquile dalla promozione diretta in Serie A e l'esterno giallorosso intervenuto in conferenza stampa non si nasconde: «Sin dal primo giorno ci siamo detti che il nostro obiettivo era arrivare il più in alto possibile

«Siamo 11 giocatori in campo, nessuno è un fenomeno. Giochiamo tutti insieme, la squadra sta facendo bene ed è normale che escano fuori i valori di ognuno». Esordisce così in conferenza stampa l’esterno giallorosso Mario Situm che è stato votato come migliore in campo nel derby Cosenza-Catanzaro. Il successo di domenica scorsa è l’ultimo dei 7 risultati utili consecutivi che hanno portato la squadra in quinta posizione in classifica con 48 punti. Un momento magico per le Aquile che sabato prossimo dovranno affrontare tra le mura amiche del Ceravolo la Reggiana, squadra contro cui persero 1 a 0 all’andata.

Sono solo cinque i punti che separano gli uomini di Vivarini dalla promozione diretta in Serie A. E Situm non si nasconde: «A essere onesti, noi sin dal primo giorno ci siamo detti che il nostro obiettivo era arrivare il più in alto possibile. Ma il calcio non è prevedibile, stiamo facendo bene, la squadra è forte. È un giusto mix di giocatori esperti e di giocatori forti, abbiamo lasciato tanti punti per strada ma siamo riusciti a raggiungere questa posizione in classifica. Ancora mancano 10 partite e io credo in questa squadra. Abbiamo ancora tanto margine di crescita e il mister sta lavorando ogni giorno curando tutti i dettagli. Noi vogliamo vincere tutte le partite fino alla fine, poi se ci troveremo al secondo posto saremo veramente felicissimi»

Sulla sua condizione di forma: «Sì pian piano sto crescendo, come tutta la squadra. Ho ripreso la forma fisica dopo l’infortunio, ma per me la cosa principale è che la squadra vinca. Stiamo prendendo un po’ tanti gol, ma nelle ultime due partite abbiamo fatto clean sheet, siamo sulla strada giusta».

Poi, essendo stato anche lui un giocatore rossoblù, chiude parlando del derby contro il Cosenza: «Con loro ho conquistato una salvezza, ho passato dei bei momenti anche lì. Ma qua mi sono integrato benissimo, mi sento a casa. Voglio ringraziare i nostri tifosi che anche il giorno prima della partita sono venuti al campo d’allenamento per supportarci. Abbiamo giocato per loro, abbiamo giocato anche per il nostro capitano ma anche per la nostra solida società». E sulla Reggiana: «È una squadra forte come tutte le altre, l’altra volta abbiamo perso e vogliamo la rivincita. Siamo in un periodo buonissimo, ma restiamo con i piedi per terra. Il mister sta preparando la gara, siamo sicuri di fare una buona prestazione».

