L’esterno d’attacco giallorosso non potrà disputare le poche gare che condurranno alla fine del campionato di Serie B a causa di una lesione post-traumatica del menisco laterale per cui dovrà operarsi

«Mi devo fermare, come avete visto. Non avrei mai voluto farlo, ma era impossibile continuare. Mi opererò mercoledì, al menisco. E non sapete quanto mi dispiace non poter vivere quest'ultimo mese e continuare a inseguire questo sogno insieme a tutti i compagni e a tutti i tifosi». Così, sui suoi canali social, Luca D’Andrea. L’esterno d’attacco del Catanzaro non potrà disputare le poche gare che condurranno alla fine del campionato di Serie B. A causa di una lesione post-traumatica del menisco laterale, il talento partenopeo dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico che lo fermerà per almeno due mesi.

«Farò di tutto per tornare in campo il prima possibile – ha continuato D’Andrea -, chissà che l'avventura dei miei compagni non duri a lungo! Nel frattempo farò il tifo per voi! Vi voglio bene. Sarete sempre nel mio cuore forza Aquile».