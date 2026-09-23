Pausa per il Catanzaro, appuntamenti da non fallire invece per Cosenza e Crotone. È un momento delicato per le tre squadre calabresi impegnate nei campionati professionistici, con le formazioni chiamate a sfruttare la prossima giornata per dare una svolta ai rispettivi percorsi.

In Serie B, il Catanzaro è fermo per la pausa legata agli impegni delle Nazionali. I giallorossi arrivano alla sosta con quattro sconfitte nelle prime cinque giornate e tre punti in classifica. Dopo il ko contro la Sampdoria, il presidente Floriano Noto ha seguito da vicino la ripresa degli allenamenti a Giovino, confrontandosi con il tecnico Giorgio Gorgone e, al termine della seduta, anche con il capitano Pietro Iemmello. La pausa diventa così un'occasione per lavorare e recuperare energie in vista del prossimo impegno: l'11 ottobre al Ceravolo arriverà il Mantova, nella sesta giornata del campionato. Calcio Catanzaro

In Serie C, invece, si gioca anche in qeusto fine settimana e il Cosenza sarà impegnato in trasferta. I Lupi, ancora senza vittorie dopo sei giornate e con due punti all'attivo, faranno visita al Bari sabato alle 17.30 allo stadio San Nicola. I pugliesi arrivano all'appuntamento dopo quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime sei gare. Sempre sabato, ma alle 14.30, il Crotone ospiterà la Salernitana allo stadio Ezio Scida. Gli squali sono reduci dal pareggio per 2-2 sul campo del Monopoli e cercano il primo successo casalingo in campionato per smuovere la classifica che al momento relega il Crotone all’ultimo posto, a quota -3, per via della penalizzazione di 6 punti che la squadra di Leandro Greco sta scontando.