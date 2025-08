I due giovani arrivano uno in prestito l’altro a titolo definitivo. Per quanto riguarda il talentino scuola Milan bisognerà ancora aspettare

Continua la “rivoluzione verde” in casa Catanzaro, negli ultimi due giorni sono entrati a far parte della scuderia giallorossa due giovanissimi giocatori: Costantino Favasuli e Alphadjo Cissè.

Il primo, ufficializzato ieri, arriva a titolo definitivo: «US Catanzaro comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Hellas Verona fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alphadjo Cissè. Di origini guineane, nato a Treviso nel 2006, Cissè si è messo in luce nelle formazioni giovanili del club scaligero, dimostrando grande personalità e qualità tecniche che lo hanno portato a coronare il percorso di crescita con l’esordio in Serie A nella stagione 2023/2024».

Mentre il secondo in prestito: «US Catanzaro comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Hellas Verona fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alphadjo Cissè. Di origini guineane, nato a Treviso nel 2006, Cissè si è messo in luce nelle formazioni giovanili del club scaligero, dimostrando grande personalità e qualità tecniche che lo hanno portato a coronare il percorso di crescita con l’esordio in Serie A nella stagione 2023/2024».

Favasuli e Cissè vanno ad aggiungersi alla lista dei vari Rispoli, Alesi, Piras Nuamah e Seha, tutti nati tra il 2004 e il 2006.

Ma è solo questione di ore e, a meno di clamorosi stravolgimenti, dovrebbe arrivare a Catanzaro Mattia Liberali, delle giovanili del Milan che lo scorso anno ha esordito anche in Serie A con la casacca rossonera.