Work in progress in casa giallorossa, salutano altri due eroi delle annate dei record

Prima Fulignati e Vandeputte direzione Cremonese. Ora il turno di Verna e Sounas. Continua la rivoluzione in casa Catanzaro dove si materializzeranno nelle prossime ore la terza e la quarta uscita ufficiale nel corso di questo calciomercato. «Si cambierà tanto» aveva annunciato Ciro Polifo, neo direttore spirito delle Aquile nel corso della conferenza stampa di presentazione. Una rivoluzione partita dai primi giorni di luglio con gli oltre 4 milioni e mezzo che verranno incassati dalle cessioni del portiere e dell’esterno belga.

Adesso, invece, sarà il turno di Luca Verna destinato a vestire la maglia del Catania in Serie C. L’ex Pisa firmerà un biennale con opzione, tornando in quel Girone C stravinto appena due anni fa con i giallorossi. Ci tornerà anche il greco Dimitrios Sounas, ad un passo dall’approdo all’Avellino di Perinetti e Pazienza. Per lui gli anni di contratto saranno 3, con il chiaro obiettivo di vincere il prossimo campionato di Serie C.