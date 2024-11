Vincenzo Vivarini è giunto a Catanzaro il 30 novembre 2021, Pietro Iemmello il 20 gennaio 2022. Il loro arrivo ha segnato una svolta in casa giallorossa. Dopo due anni si può affermare ciò visti i risultati raggiunti dalle Aquile. I record in Lega Pro e la salvezza acquisita con largo anticipo nello spettacolare cammino intrapreso nella serie cadetta che può ancora regalare emozioni. In vista del secondo round contro i rivali di sempre del Cosenza, ci sembra giusto celebrare questi due grandi uomini di sport che con impegno, lavoro e grande passione hanno fatto sì che il Catanzaro tornasse grande.

Il tecnico abruzzese venne scelto per sostituire Antonio Calabro che aveva inanellato una serie di insuccessi che stavano compromettendo la stagione 21/22 di Serie C. L’arrivo di Vivarini portò nuova linfa e già dopo poche partite riuscì a inculcare nella mente dei calciatori i dettami del suo gioco. Proprio quel bel gioco che col passare del tempo è diventato il marchio di fabbrica di una squadra che in quell’annata arrivò seconda ma che fu costretta a capitolare nella semifinale playoff contro il Padova. Nel campionato successivo (22/23), il Catanzaro di Vivarini ha abbattuto tutti i record in Lega Pro, macinando praticamente solo vittorie, segnando 100 gol e trionfando inoltre nel minitorneo di Supercoppa di Serie C. Tornando alla stagione attuale, in lungo e in largo per i campi dello stivale, le Aquile si sono fatte sempre valere riuscendo a stupire in diverse occasioni (una su tutte la vittoria a Marassi contro la Samp). Ora, dopo sei risultati utili consecutivi, il primo obiettivo è sicuramente di fare bella figura nel derby di domenica per poi, da qui sino a fine stagione, consolidare i playoff per continuare a Sognare. Il comandante Vivarini, in questi due anni, ha dimostrato di essere uno che, fin quando non ci arriva, è disposto a tutto pur di raggiungere l’obiettivo e con certezza non vorrà farsi smentire in questo finale di campionato.

Se Vivarini è il comandante delle armate giallorosse, il primo cavaliere è con certezza il suo fidato Pietro Iemmello. Il capitano è diventato in poco tempo il simbolo calcistico della città, lui che a due passi dallo stadio Ceravolo c’è nato. Numeri impressionanti nella passata stagione 31 gol (28 in campionato, 2 in Supercoppa e uno in Coppa Italia) e 9 assist. Quest’anno, nella prima metà di campionato, solo 4 reti ma comunque importanti, una su tutte quella che ha sbloccato il derby. Un infortunio al ginocchio lo ha costretto a uno stop forzato di circa un mese e nei suoi confronti è stata mossa qualche critica nei brevi periodi di crisi che il Catanzaro ha affrontato, perché i gol non arrivavano. Ma proprio nel periodo più importante dell’anno il classe ’92 è ritornato a far parlare di sé siglando cinque reti nelle ultime sei partite, l’ultima, quella che è valsa la decima marcatura stagionale, messa a segno nel turno infrasettimanale contro il Bari. Domenica c’è il derby contro il Cosenza, è inutile dire che per Iemmello è una partita più che particolare. All’andata, come detto, segnò e fece arrabbiare tanto i tifosi rossoblù con la sua esultanza dove ha mimato il gesto dell’aquila in volo e ha mostrato una maglietta con la scritta “vi ho purgato ancora”. Con molta probabilità al Marulla, il suo ingresso in campo, sarà accompagnato da i fischi dei migliaia di supporters dei Lupi che hanno quasi occupato tutti i posti dello stadio. Ma ci sta! Anzi è proprio questo il bello del calcio.