Presentato il nuovo organigramma societario. In attesa di ds e allenatore, si punta sullo stadio Brillia e sul legame con il territorio. Un pensiero anche per Gattuso neo Ct dell’Italia: «È il nostro orgoglio»

Il Corigliano c’è. Dopo settimane di voci è finalmente arrivata la fumata bianca: nasce ufficialmente l’USC Corigliano, la nuova società calcistica che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Il titolo sportivo è stato acquisito dalla società Marca, consentendo al club biancoazzurro di tornare nel calcio dilettantistico regionale con un progetto nuovo e ambizioso.

La prima uscita pubblica del club si è tenuta ieri sera presso il lido Tropix, a Schiavonea. Un momento atteso dalla piazza sportiva, che ha potuto vedere riuniti i volti della nuova dirigenza: Fabio Olivieri (presidente), Franco Famigliulo (presidente onorario), Giuseppe Fusaro (vicepresidente), Marcello Famigliulo (dirigente) e Massimo Famigliulo (responsabile del settore giovanile). Assente giustificato Cristian Basile, anch’egli nominato vicepresidente.

A guidare questo nuovo corso è Fabio Olivieri, storico tifoso biancoazzurro e già protagonista negli anni d’oro del calcio a 5 coriglianese. «Non possiamo che fare una squadra competitiva per puntare a vicnere. Corigliano è una piazza ambiziosa – ha detto Olivieri – e vogliamo fare bene. Contiamo di annunciare a breve direttore sportivo e allenatore. L’obiettivo è recuperare il rapporto con i tifosi e ricreare entusiasmo. Anche se lo storico gruppo degli Skizzati si è sciolto, sono certo che nasceranno nuove forme di sostegno».

Nel corso della presentazione ufficiale, sono stati toccati diversi temi. Il dirigente Marcello Famigliulo ha spiegato le motivazioni dell’acquisizione del titolo del Marca e ha posto l'accento sul progetto ambizioso che coinvolgerà imprenditori e appassionati locali: «Abbiamo un’idea chiara, fondata su esperienza e innovazione». E non è mancato un passaggio sulla questione stadio, attualmente interessato da lavori di riqualificazione: «Abbiamo avuto rassicurazioni dal Comune – ha affermato Famigliulo – lo stadio Brillia ci sarà consegnato entro fine luglio e sarà fondamentale per iniziare la preparazione e tornare ad avere una casa e costruire una squadra competitiva».

Il presidente onorario Franco Famigliulo ha lanciato uno sguardo al passato, evidenziando la volontà di costruire qualcosa di solido facendo tesoro degli errori. A lui ha fatto eco Massimo Famigliulo, che ha annunciato la partenza imminente del lavoro per il settore giovanile.

Giuseppe Fusaro, giovane vicepresidente, si è detto entusiasta di questa opportunità: «Sono onorato di far parte di questo progetto. Lavoreremo per costruire una squadra forte e un club solido, con l’auspicio di divertirci e far divertire».

Infine, Olivieri ha voluto rivolgere un pensiero speciale a Gennaro “Rino” Gattuso, neo commissario tecnico della Nazionale Italiana e coriglianese doc: «È il nostro orgoglio. Sono certo farà bene e che porterà l’Italia ai prossimi Mondiali».