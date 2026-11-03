Non c’è ancora l’ufficialità, ma la strada che porta alla separazione tra Jorge Vargas e la Vigor Lamezia sembra ormai tracciata. Le parti sarebbero al lavoro per individuare una soluzione condivisa che consenta di interrompere il rapporto senza ulteriori tensioni. Un passaggio che potrebbe coinvolgere anche il direttore sportivo dei biancoverdi Ramondino. Secondo le informazioni raccolte nelle ultime ore, mister Vargas non dovrebbe essere alla guida dell’allenamento odierno. Intanto, l'attenzione si sposta inevitabilmente sul possibile successore del tecnico cileno. Al momento, Claudio Morelli appare il candidato favorito per raccogliere l'eredità di Vargas.

La stagione della Vigor Lamezia, del resto, è diventata sempre più complicata. La sconfitta interna di domenica ha ulteriormente alimentato il malcontento, già manifestatosi nei giorni precedenti attraverso contestazioni e striscioni allo stadio. La società sembra ora orientata a imprimere una svolta alla stagione, cercando di gestire nel modo più condiviso possibile l'uscita dell'attuale guida tecnica. Per il momento manca il passaggio ufficiale, ma gli indizi portano verso un cambio in panchina.