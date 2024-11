Tutto pronto per la sesta edizione della BPER International Carnival Race, organizzata dal Club Velico Crotone. La manifestazione sportiva, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, si terrà dal 12 al 14 marzo e si svolgerà disciplinata da un rigido protocollo che prevede, tra l’altro, il tampone obbligatorio per tutti i partecipanti, oltre 170 velisti. L’evento è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa svoltasi nella sala consiliare del palazzo comunale di Crotone.

Un'occasione per la città

«Siamo pronti a fare la nostra parte per questo appuntamento che rappresenta un’eccellenza della città di Crotone. Una occasione per accendere i riflettori della ribalta nazionale sulla nostra città. Encomiabile il lavoro che sta facendo il Club Velico» ha detto il sindaco Vincenzo Voce.

«La vela è una scuola di vita. Metodo, disciplina, rispetto delle regole. Uno sport che trova il suo palcoscenico ideale nella nostra città. La Carnival Race consente anche la possibilità di destagionalizzazione l’offerta turistica nella nostra città» ha aggiunto l’assessore allo Sport Luca Bossi.

Rigido protocollo anti-Covid

L’organizzazione del Club Velico è già in moto da tempo anche in considerazione dell’emergenza coronavirus come ha spiegato la presidente Paola Proto: «Non è un periodo semplice ma abbiamo voluto ugualmente proporre questo evento che negli anni ha avuto grandissimi atleti che sono venuti qui a Crotone. La Carnival ogni anno ha avuto una grande partecipazione ed anche quest’anno sarà così. Si svolgerà nella massima sicurezza grazie anche al lavoro che tutti i soci del club stanno svolgendo con la consueta abnegazione».

«C'è tutto il nostro sostegno alla iniziativa. Crotone rappresenta per noi una città importante ed affianchiamo con grande convinzione la manifestazione che mette in luce anche le grandi potenzialità che ha questo territorio» ha detto Luigi Zanti, direttore territoriale della BPER Banca.

La manifestazione si svolgerà con supporto della Capitaneria di Porto di Crotone: «Saremo presenti sul campo di regata per la sicurezza dei partecipanti» ha detto il capitano Filippo Parisi.