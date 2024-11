Una regata sulle rotte del mito. La Cyclops Route ha preso il via ieri pomeriggio al porto di Vibo Marina con l’iscrizione dei partecipanti.

La prestigiosa manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, è inserita nel calendario nazionale del Campionato Italiano Offshore e rappresenta una tappa obbligata per i velisti del meridione e non solo.



Una trentina le imbarcazioni che partiranno questa mattina dal porto ipponiano per navigare verso le Isole Eolie seguendo la scia dei mitici viaggi dell’antichità, tra gli scenari mozzafiato della Costa degli Dei e la compagnia dei delfini.

Il presidente del Circolo Velico Santa Venere, Gianfranco Manfrida, si è detto «felice e orgoglioso di ospitare un evento di tale portata, vista anche la partecipazione di barche importanti che si sono distinte in manifestazioni di carattere internazionale. È anche un onore e un piacere – ha continuato – dare un piccolo contributo alla valorizzazione del nostro territorio».



Il percorso sarà condizionato dall’incertezza meteorologica vista la presenza del vento di maestrale che potrebbe complicare il viaggio e alzare così il coefficiente di difficoltà, rendendo ancora più avvincente una gara che si preannuncia già molto combattuta.