VIDEO | Le Aquile vengono da due sconfitte che hanno condizionato leggermente lo straordinario cammino intrapreso finora. Domani voleranno in laguna per l'anticipo della 13esima giornata

Un’altra gara di livello alto, un’altra partita dove il Catanzaro dovrà riuscire, da cenerentola del campionato, a essere raggiante – come lo è già stato - e forte per contrastare la corazzata Venezia che al momento occupa la seconda posizione in classifica e finora ha espresso un gran calcio. Insomma è tutto pronto in laguna per l’anticipo della tredicesima giornata di Serie B in programma domani sera alle 20.30.

Le Aquile vengono da due sconfitte che hanno condizionato leggermente lo straordinario cammino intrapreso finora ma mister Vivarini in conferenza stampa ha rassicurato: «In settimana abbiamo avuto la possibilità di resettare tutte le cose che avevamo preventivato in preparazione. La Serie B è diversa e i risultati sono andati fin troppo bene finora. Forse abbiamo dato meno attenzione a la crescita che la squadra deve fare, tante cose che forse abbiamo trascurato su cui ora dobbiamo essere più attenti».

Poi sul Venezia: «È una squadra molto forte e la classifica lo dimostra. Noi non siamo inferiori, abbiamo altri valori rispetto a loro. In serie B chiunque può fare risultato con chiunque. Dobbiamo essere bravi a migliorare nelle cose che abbiamo fatto meno bene. Ci deve essere quella voglia di andare a stupire per andare a giocare la partita con convinzione, determinazione, rabbia». Mister Vivarini è inoltre convito che: «Sotto l’aspetto psicologico non deve assolutamente cambiare niente, anzi ci dobbiamo esaltare. Se noi perdiamo sicurezze poi arrivano i problemi. Abbiamo giocato alla pari nelle ultime due partite con Como e Modena, non bisogna solo guardare il risultato ma pensare solo a migliorare la prestazione».

Infine il solito ma mai banale elogio ai tifosi: «Siamo seguiti come al solito da una marea di persone. Praticamente giochiamo in casa anche lì».

Formazione e convocati

Scognamillo squalificato, Verna fuori per infortunio, Donnarumma non convocato per un problema al naso. Vivarini dovrà fare i conti con queste assenze: «Abbiamo ancora dei dubbi in difesa. Giocherà uno tra Krastev, Krajnc e Miranda. Ognuno di loro ha caratteristiche diverse. Sono tutti e tre pronti che aspettano di avere la possibilità di giocare». Mentre davanti: «Sia Biasci che D’Adrea, hanno avuto qualche problemino, valuteremo». A centrocampo invece ballottaggio tra Pontisso e Pompetti, con il primo favorito.

Sono 22 i giallorossi convocati per la sfida di domani contro il Venezia: Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli; Difensori: 5. Krastev, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli; Centrocampisti: 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm: Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino.

La conferenza stampa integrale