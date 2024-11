Grandi conferme per Inzaghi: gli amaranto in laguna giocheranno con una formazione simile a quella di lunedì contro il Genoa

La Reggina vola in laguna. Gli amaranto nel pomeriggio giocheranno a Venezia la tredicesima giornata del campionato di serie B, con l’obiettivo di difendere il secondo posto riconquistato con la vittoria sul Genoa. Di contro ci sarà una formazione, quella arancioneroverde, alle prese con una situazione delicata a livello sportivo. Per Inzaghi sarà anche sfida da ex: con il Venezia l’allenatore amaranto ha ottenuto una promozione dalla C alla B. Arbitra Marcenaro, kick-off ore 14. Gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Vanoli dovrebbe continuare con il 3-5-2 schierato nelle ultime gare dai predecessori Javorcic e Soncin. Davanti in ballo tre per due maglie, con Novakovich più prima punta rispetto a Cheryshev e Pohjanpalo. L'ex Real Madrid potrebbe partire dalla panchina.

Probabile formazione (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano, Crnigoj, Fiordilino, Cuisance, Haps; Novakovich, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli

Indisponibile - Mäenpää, Connolly

Amaranto in laguna senza Santander: altro forfait dell’attaccante, si rivedrà dopo la sosta. Nella formazione che Inzaghi manderà in campo al Penzo dovrebbero esserci molte conferme per la squadra che ha superato il Genoa: Camporese più di Cionek, Canotto più di Ricci.

Probabile formazione (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara. Majer, Fabbian, Hernani; Rivas, Menez, Canotto. Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili: Lombardi, Santander, Galabinov.