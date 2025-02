In vista della delicata trasferta contro l’Acireale, mister Trocini parla della preparazione della gara, del recupero dei giocatori e delle difficoltà nell’affrontare una squadra in cerca di punti. Il tecnico esprime fiducia nel gruppo, evidenziando l’importanza di ogni partita e l’assenza di calcoli a questo stadio della stagione.

«Ogni partita è fondamentale, e domani non possiamo fare calcoli», ha affermato l’ex tecnico del Rende, sottolineando l’importanza di ottenere i tre punti a qualsiasi costo. «Abbiamo bisogno di vincere, siamo indietro e dobbiamo recuperare terreno».

La preparazione, come di consueto, è stata intensa e il mister ha confermato che tutti i giocatori sono a disposizione, ad eccezione di Forciniti che non ha ancora recuperato. Buone notizie arrivano anche da De Felice, il quale, pur avendo fisicamente bisogno di ritrovare la forma migliore, è pronto a dare una mano alla squadra.

«Siamo una squadra che crea molto, ma dobbiamo essere più cinici sottoporta», ha continuato Trocini, che ha evidenziato come il miglioramento nella finalizzazione sia uno degli obiettivi principali per il futuro.

Sul fronte dell’Acireale, mister Trocini ha riconosciuto la qualità dell’avversario, che sta attraversando un momento di crescita grazie all’arrivo del nuovo allenatore. «Hanno una squadra preparata e giocatori di qualità, come Mokulu, un attaccante molto forte», ha aggiunto. «Sappiamo che ci aspetta una gara difficile, ma siamo pronti».

Inoltre, Trocini ha parlato dell’importanza del sostegno dei tifosi, che stanno rispondendo con entusiasmo. «Abbiamo bisogno di questo entusiasmo, perché è un aiuto decisivo per noi. I tifosi stanno tornando a essere il nostro dodicesimo uomo in campo, e questo è fondamentale. »

Per quanto riguarda la situazione dei diffidati, l’allenatore ha chiarito che non c’è spazio per distrazioni. «Non pensiamo ai diffidati o ad altre preoccupazioni. La partita di domani è troppo importante, dobbiamo solo concentrarci sul vincere».

Infine, una riflessione sulla crescita dei giovani in squadra. Trocini ha affermato che il gruppo è maturato molto rispetto alla passata stagione e che la concorrenza più alta in squadra è una grande opportunità di miglioramento. «I giovani devono affrontare la concorrenza in modo positivo, è un’opportunità per crescere e diventare ancora più forti».

Mister Trocini prepara la Reggina per una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della squadra in campionato. Nessun calcolo, solo la necessità di fare punti contro un’Acireale in cerca di riscatto. Il gruppo è concentrato, i tifosi sono tornati a sostenere la squadra, e la speranza è che, con la giusta mentalità, la Reggina possa proseguire sulla strada del successo.