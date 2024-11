A poco più di ventiquattro ore dalla sfida del San Nicola contro il Bari consueto appuntamento di presentazione con il mister rossoblù Fabio Caserta.

Avanti con il 3-5-2

«Canotto e Marras sono out, gli altri stanno tutti bene. Sistema di gioco per Bari? Abbiamo fatto bene con tutti e due gli schemi. Credo che adesso possiamo continuare con il 3-5-2 - ha spiegato il tecnico rossoblù - perché la squadra ha bisogno di solidità e certezze. A centrocampo ancora non ho scelto. Chi rientra ha fatto bene, così come ha giocato sabato scorso. Bisogna valutare. Ho difficoltà nella scelta degli uomini».

Grande stima per Marino

«Penso che per il Bari non sia stato facile ripartire dopo quello che è successo l’anno scorso. Sono convinto che sia una squadra forte, per certi versi anche più della passata stagione, allenata da un tecnico che conosco molto bene. Marino è uno dei più bravi che ho avuto quando giocavo. La storia parla per lui. Ha allenato e fatto grandi risultati anche in Serie A. Poi come persona è eccezionale. In questo momento il Bari sta attraversando un momento di difficoltà ma sono certo del loro valore. Non sarà una partita facile su di un campo molto grande. - ha concluso Caserta - Dobbiamo avere lo stesso spirito della gara col Parma».