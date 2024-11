Dionigi ha un solo dubbio, relativo al terzino sinistro: Panico o Martino? Caserta invece farà giocare Barba in difesa nonostante le voci di mercato. In attacco sfida Larrivey-Forte

Ci siamo, parte il campionato dei Lupi. Stasera alle 20.45 Benevento-Cosenza segnerà la partenza ufficiale delle due compagini in Serie B. Ambizioni diverse, ma sicuramente subito un test probante per le squadre di Caserta e Dionigi, ancora alle prese con il calciomercato.

I due si sono già sfidati in amichevole a Cascia per sondare il grado di preparazione, ma è chiaro che al Vigorito sarà un’altra storia. I trainer dei Lupi, ieri in conferenza stampa ha evidenziato di non essere preoccupato dagli ultimi giorni della sessione estiva e che i calciatori arriveranno. In Campania saranno presenti circa 676 fan provenienti dalla Calabria che hanno inteso non perdersi il primo match tra i cadetti dei loro beniamini.

Benevento-Cosenza: le scelte di formazione

Dionigi ha convocato 23 calciatori, lasciando fuori Hristov e i calciatori che non fanno parte del progetto tecnico: Vigorito, Corsi e Tiritiello. La formazione dovrebbe sulla carta ricalcare quella che ha utilizzato nelle ultime due uscite, vale a dire un 4-2-3-1 elastico con Florenzi a fare da raccordo tra trequarti e centrocampo. A protezione di Matosevic, ad ogni modo, giostreranno Rispoli a destra e uno tra Panico e Martino a sinistra. In mezzo ci sarà la coppia Rigione-Vaisanen. In mediana Voca è certo di una maglia, l’altra se la contendono Vallocchia (favorito) e Kongolo. Alle spalle del bomber Larrivey completano la batteria di trequartisti Brignola a destra e D’Urso a sinistra.

Le probabili formazioni di Benevento-Cosenza

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Koutsoupias, Viviani, Acampora; Vokic, Forte, Improta. A disp.: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Pastina, Capellini, Foulon, Vokic, Talia, Tello, Karic, Insigne, La Gumina. All.: Dionigi

Cosenza (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Vallocchia; Brignola, Florenzi, D’Urso; Larrivey. A disp.: Lai, Martino, Meroni, Venturi, La Vardera, Prestianni, Kongolo, Brescianini, Nasti, Arioli, Butic, Zilli. All.: Dionigi

Arbitro: Di Bello di Brindisi