I calabresi sono in corsa per un posto nei play off. Il vice presidente suona la carica: «Facciamo tremare la terra sotto i piedi del Bari. Ciascuno di noi è il dodicesimo uomo»

«Guerrieri giallorossi, è il momento! Domenica il Ceravolo non deve essere uno stadio… deve essere un inferno! Un muro umano, un’onda travolgente, un ruggito che faccia tremare la terra sotto i piedi del Bari! Non è una partita, è una battaglia». Questo l'appello alla tifoseria del Catanzaro calcio del vice presidente della società, Desiderio Noto, in vista della gara con i pugliesi. I calabresi sono in corsa per un posto nei play off.

«Nessuno - scrive noto su Facebook - resti a casa, nessuno sia assente: ognuno di noi è il dodicesimo uomo! Vogliamo fuoco, vogliamo rabbia, vogliamo passione! 90 minuti di follia, 90 minuti di amore per il Catanzaro! Un solo grido, un solo canto: forza aquile! Chi ama il Catanzaro sa dove deve essere. Dentro il Ceravolo, a urlare fino a perdere la voce».